Deuk in beleid toeristenwinkels

De Amsterdamse rechter deed twee weken terug een uitspraak, dat het nieuwe beleid om vanaf 6 oktober 2017 nieuwe toeristenwinkels te weren, doorgang mocht vinden. Het vlaggenschip van de Cheese Company op het Damrak zat op dat moment in een verbouwing, maar de doelstelling om daar kaas te gaan verkopen was al lang en breed bekend, aldus de Cheese Company.

De gemeente besloot alsnog om sluiting aan te vragen voor de laatste van vijf vestigingen, die door de hele stad zitten. De bestuursrechter stelde de gemeente in het gelijk, waarna de Cheese Company in hoger beroep ging tegen deze uitspraak. In aanloop naar dat hoger beroep lag de vraag bij de Raad van State of de Cheese Company open kon blijven tot de behandeling van het hoger beroep.

De rechter was van mening dat het belang van de ondernemer in aanloop naar het hoger beroep groter is dan dat van de gemeente. De rechter stelde openlijk de vraag: „Wat is eigenlijk het belang van de gemeente in deze?” Waarop de juriste vanuit de Stopera beaamde: „Ja het is geen drugspand, laten we wel wezen, maar de gemeente Amsterdam neemt niet zomaar zo’n besluit tot een nieuw beleid, daar gaat een heel traject aan vooraf. De gemeente wil het tij keren met alle toeristenwinkels.”

Omgekeerde wereld

De Cheese Company maakte duidelijk dat het niet aan de ondernemers is om het toeristenbeleid uit te voeren. Eigenaar Quirijn Kolff: „Dat is aan de gemeente. Zij zijn zelf gestart met I Amsterdam, nu lopen al die toeristen rond en dan wil de gemeente dat de ondernemers de problemen met het teveel aan toeristen oplost. Dat is de omgekeerde wereld.”

De Raad van State wees beide partijen erop dat het hoger beroep reeds eind mei, begin juni zou kunnen dienen, mits de gemeente in de tussentijd zou afzien van handhaving. De rechter: „Als ik nu hier uitspraak doe in het kort geding dan ga ik uit principe met de ondernemer mee. Maar u kunt ook afwachten tot we in een bodemprocedure alles nogmaals helemaal behandelen.” De gemeente haalde daarop bakzeil en wacht de datum in de lente af.