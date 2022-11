Vrouw in Zwitserland drie keer overreden door eigen auto

Het onfortuinlijke slachtoffer had haar auto in St. Gallen met draaiende motor geparkeerd en was uitgestapt, vermoedelijk om iets uit te laden. Dat schrijft de politie.

De politie schrijft verder dat de vrouw haar voertuig, dat achteruit was gaan rollen, probeerde tegen te houden. „Na een paar meter viel ze en werd ze door de auto overreden. De wagen bleef achteruit rollen tot het tegen een ander voertuig botste dat langs de kant van de weg stond geparkeerd. Daarop schoot het voertuig weer vooruit en rolde het nogmaals over de vrouw.” Vervolgens raakte de auto een stoeprand, rolde weer achteruit, en reed een derde keer over het slachtoffer heen. Pas daarna kwam de auto tegen een houten hek tot stilstand.

De vrouw raakte zwaargewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het incident werd gezien door meerdere mensen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht door de politie van St. Gallen.