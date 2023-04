Onderzoek belangenverstrengeling Rishi Sunak en steenrijke echtgenote

Het probleem is dat Koru Kids, het bewuste uitzendbureau, een van de ondernemingen is die zal profiteren van de begrotingsmaatregelen die de Britse regering aankondigde. De kinderopvang is aanzienlijk uitgebreid. Koru Kids zal daarvan profiteren en noemde de maatregelen dan ook ’fantastisch’.

Volgens Sunak is er niets aan de hand. Volgende maand worden de gegevens over de diverse belangen die de Sunak-familie hebben vernieuwd. Het belang in Koru Kids zal dan worden gemeld, aldus woordvoerders van Downing Street 10.

Het probleem voor Sunak is dat hij recent nog is ondervraagd over mogelijke belangenverstrengelingen door een Kamercommissie.

Ethisch

Labour-Lagerhuislid Catherine McKinnell vroeg Sunak daarin specifiek of ’er nog iets te melden was aan belangen’. Sunak wimpelde dat af. Volgens Daniel Greenberg, verantwoordelijk voor het ethisch gedrag van ministers, heeft hij daarmee de regels mogelijk overtreden.

Het is niet de eerste keer dat Sunak in opspraak komt over het op ruim 700 miljoen pond geschatte vermogen van zijn echtgenote. Ze maakte eerder gebruik van een non-dom status waardoor ze geen Britse belasting over haar vermogen hoefde te betalen. Dit was juridisch mogelijk, maar Sunak veranderde het zodra het naar buiten kwam omdat het hem politiek kwetsbaar maakte.

Sunak zelf heeft als zakenbankier ook een aanzienlijke hoeveelheid geld verzameld. Enkele weken geleden openbaarde hij zijn belastingaangiften over de afgelopen jaren. Hij deed dat op de dag dat voormalig premier Boris Johnson gegrild werd over de halve waarheden die hij vertelde rond de feestjes op Downing Street tijdens uitgaansverboden gedurende de corona-epidemie. Ze kregen daardoor nauwelijks aandacht. Er bleek dat Sunak zijn zaakjes goed geregeld heeft. De miljonair premier betaalt relatief minder belasting dan de gemiddelde Brit.