Waakhond Brits parlement onderzoekt premier Sunak

De zaak tegen Sunak staat in een lijst met lopende onderzoeken, die maandag op de website van de waakhond is geplaatst. Volgens een woordvoerder van de premier gaat het om de belangen van de echtgenote van Sunak in een kinderopvangbedrijf. Sky News zegt dat het bedrijf zou kunnen profiteren van aangekondigd regeringsbeleid. De opvang is een van de zes plekken die in de nieuwe plannen subsidie krijgen voor het klaarstomen van gastouders.

Sunak zegt dat er weinig aan de hand is. Hij zou graag meewerken aan het onderzoek om „op te helderen dat dit op de juiste manier is aangegeven.”

Labour

Oppositiepartij Labour wil dat Sunak met een goede uitleg komt waarom hij het parlement niet eerder heeft ingelicht over het belang van zijn vrouw. Zij heeft volgens de Britse krant i sinds 6 maart aandelen in het kinderopvangbedrijf. Toen Sunak op 28 maart voor een parlementaire commissie sprak over de kinderopvangplannen heeft hij daar niet over verteld.

Op een vraag uit de commissie of hij iets aan te geven had antwoordde de premier: „Nee, alles wat ik zou moeten melden, heb ik op de normale manier aangegeven.” Volgens The Guardian waren de bazen van het kinderopvangbedrijf een paar uur later op Downing Street 10, de ambtswoning van Sunak, voor een receptie.