’Reclamespots moeten waarschuwen voor straf’

Volgens Eerdmans werken te vriendelijke overheidscampagnes tot op heden onvoldoende. „Er zijn heel veel campagnes gericht op voorkomen dat mensen de fout in gaan, maar dat blijkt niet effectief te zijn. Er is niet geprobeerd om mensen af te schrikken door ze te confronteren met de straf die staat op roekeloos rijgedrag, wapenbezit en bedreiging.”

De JA21-leider ziet dat er - op de Bob-reclame om rijden onder invloed te voorkomen na - nog weinig succes wordt behaald met overheidspubliciteit. Hij is ervan overtuigd dat het wel degelijk verschil kan maken. „Dat mag best een hele stevige tv-spot zijn die afschrikt. We doen het al met sigaretten: de daad koppelen aan het gevolg. Je kunt het beter ’s ochtend op televisie laten zien dan wanneer iemand na een overtreding in de bak zit.”

Tegen roekeloos gedrag

Volgens Eerdmans werken zulke tv-spotjes - of een waarschuwend bericht in de krant - tegen roekeloos rijgedrag, bedreiging en vernieling. „We moeten heel duidelijk maken wat daar voor straf op staat.” Al erkent de JA21-voorman dat niet iedereen zich iets aantrekt van zo’n waarschuwing. „Mensen die de weg kwijt zijn die zul je niet bereiken, maar een snelheidsduivel gaat ’s morgens niet de weg op om iemand van de weg te rijden. Die kan je wel bereiken door te wijzen op de consequentie.”

In de confronterende berichten zou in ieder geval duidelijk de strafmaat moeten worden vermeld. Minister Dekker omarmt het voorstel en wil kijken wat er mogelijk is. „We zien dat het in andere landen goed kan werken, dus ik kan dat ondersteunen”, zegt de VVD-bewindsman in een reactie.