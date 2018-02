Kinderachtig bezwaar na ’kinderachtige’ boete

Verkeersovertreder Tjeerd van Zweeden reed op 5 januari van dit jaar op de A4 ter hoogte van Haarlemmermeer 136 kilometer per uur, waar je 130 mag. Volgens de meetapparatuur van de trajectcontrole. Na correctie blijft er een snelheidsovertreding van een kilometer per uur over. De boete: 20 euro. Kinderachtig, vindt Van Zweeden en klom in kinderstijl in de pen om bezwaar te maken.

„Hoi pipeloi meneer agent”, is de aanhef van de tweeënhalve kantjes tellende bezwaarbrief. „Nou, ik heb dus een boete gekregen omdat ik 1 kilometer te hard reed en daartegen ga ik in bezwaar. Ik rijd namelijk nooit te hard en denk dat het een vergissing is. Misschien staat de flitspaal wel verkeerd afgesteld ofzo. Haha. Zou u dat willen nakijken? Het was bij Haarlemmermeer ergens. Daar waar je 130 mag rijden en ik netjes 129 reed. Als je het zo bekijkt zou ik eigenlijk twintig euro van jullie moeten krijgen. Lol! Hahaha! Hihi”, staat in de brief. Om te vervolgen: „In ieder geval bedankt hoor, agentje. Ik ga nu weer aan het werk. De boodschappen groeien immers niet in het kastje.” Van Zweeden besluit de brief met: „Groentjes en fijne dag. Doehoeg!”

Serieus

Bij het Openbaar Ministerie, parket CVOM waar alle bezwaren tegen verkeersboetes worden verwerkt, zullen ze het bezwaar van Van Zweeden serieus in behandeling nemen, zegt een woordvoerder. Zo kinderachtig vinden ze de boete ook niet. „Hij moet dan minstens op de teller tegen de 140 kilometer per uur hebben gereden. Dan wordt hij geflitst bij 136, gaat er nog een meetcorrectie af. Dan hou je op papier 1 kilometer over, maar in werkelijkheid reed hij dan veel harder”, zegt de woordvoerder.

Bij snelheidsovertredingen onder de 130 kilometer per uur is het overigens zo dat pas een boete wordt opgelegd als er na correctie minstens vier kilometer per uur overblijft. Maar als er 130 gereden mag worden, wordt de limiet strenger gehandhaafd, zegt de woordvoerder van het CVOM.

Over de bewering van Van Zweeden is de OM-woordvoerder duidelijk. „IK ben benieuwd of hij daar bewijs van heeft.” De kans dat er iets mis is met het meetsysteem, is volgens het OM nihil. „Er is in het verleden weleens iets misgegaan. Op de A12 bijvoorbeeld. Maar dat ontdekken we vaak snel en dat wordt dan meteen hersteld.”