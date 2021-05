NAC-finale zorgt voor enorme drukte bij coronateststraat

Sinds zaterdagochtend vroeg staat er een lange rij wachtenden en loopt de wachttijd soms op tot een uur. „Je moet er iets voor over hebben”, zegt een supporter die denkt dat NAC zondag promoveert.

„Het is enorm schijtweer en het is niet leuk om hier in de regen te staan om even een stokkie in je neus te krijgen”, zegt supporter Bram, die al bijna een uur staat te wachten. „Maar je wilt er natuurlijk bij zijn. Je moet iets voor je club over hebben. Maar als je om je heen kijkt, zie je dat NAC leeft.”

Bram is de enige niet. Er staat een rij zo lang als de gehele zijde van het stadion. De teststraat, op de parkeerplaats van het Rat Verlegh Stadion in Breda, is pas sinds dinsdag open en moet eigenlijk per uur tweehonderd mensen kunnen testen.

Er mogen zondag 2500 supporters in het stadion aanwezig zijn als NAC hoopt te promoveren naar de Eredivisie. En die moeten in twee dagen tijd allemaal getest worden.