Justitie eist anderhalf jaar gevangenisstraf voor Pinkpopdrama

MAASTRICHT - De 37-jarige Danny S. uit Heerlen moet 18 maanden celstraf krijgen, vindt justitie. De rechtbank in Maastricht behandelt woensdag de zaak over de fatale aanrijding na afloop van Pinkpop in 2018. Door het ongeluk op een weg voor een camping in Landgraaf viel een dode en raakten drie mensen zwaargewond.