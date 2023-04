WHO: 83 doden in Soedan, ziekenhuizen door voorraden heen

De organisatie meldt dat de negen ziekenhuizen in Soedans hoofdstad Khartoum grote moeite hebben medische zorg te geven aan alle gewonden. Bovendien raken ze door hun voorraden medische middelen heen. Onder meer infuusvloeistoffen, benodigdheden voor bloedtransfusies en andere essentiële voorraden raken of zijn op. En er is niet genoeg donorbloed. Ook valt de stroom geregeld uit en is er geen brandstof voor de noodgenerators. Daarnaast worden diverse specialisten zoals anesthesiologen vermist.

Soedan werd zaterdag opgeschrikt door geweld tussen de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) en het Soedanese leger. Het geweld hield aan op zondag, toen door getuigen aanhoudende explosies en wapengeweld werden gemeld in onder meer Khartoum en omgeving, waar tanks door de straten reden en gevechtsvliegtuigen overvlogen.

Het Soedanese leger en de RSF hebben zondag ingestemd met een voorstel van de Verenigde Naties om een vluchtroute te openen voor humanitaire zaken. De humanitaire corridor kan iedere dag drie uur lang gebruikt worden. Wel stelt het leger als voorwaarde dat het het recht behoudt om in te grijpen als „de opstandige paramilitairen overtredingen begaan.”