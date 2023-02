Vrouw (70) zwaargewond na steekincident in eigen woning, verdachten (29 en 30) aangehouden

Het steekincident vond rond 13.40 uur plaats in de woning van de vrouw. Hulpdiensten ontfermden zich over haar en in de omgeving werd gezocht naar de daders.

Binnen een kwartier kon de man uit Budel worden aangehouden in de buurt van de Rademarkt. De andere verdachte werd niet veel later opgepakt in de buurt van het Damsterdiep. Beide zitten vast en worden verhoord.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.