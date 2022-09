Oekraïense vluchteling Sofiia (22) per sms gedumpt: ’Ik dacht dat we samen kinderen zouden krijgen’

Binnen twee weken was Sofiia weer weg uit het huis waar ze aanvankelijk via een Brits opvangprogramma een bed kreeg aangeboden in Bradford. Ze trok daarna samen met Tony bij zijn ouders in na een hoogoplopende ruzie met Lorna, de (ex-)vrouw van de getatoeëerde Brit. Zij zorgt nog altijd voor de kinderen van drie en zes jaar oud.

Het liefdesverhaal keerde zich echter ook tegen Sofiia, ondanks een uitgebreide fotoshoot voor de Britse pers. Ze bleek naar eigen zeggen alleen maar goed voor de was, schoonmaken en koken, terwijl Tony alleen maar op de bank zat. De kosten kwamen ook nog eens op haar bordje terecht. Toch „hield ze echt van Tony” de afgelopen maanden en maakte ze geen eind aan de uit de hand gelopen relatie. „Ik dacht dat we de rest van ons leven samen zouden doorbrengen en kinderen zouden krijgen, maar hij veranderde ineens. Ik denk dat de druk hem te groot is geworden.”

Volgens Sofiia, een opgeleid IT’er, was Tony vooral druk met roulette op het internet en voerde hij verder weinig uit. „Ik heb hem gesmeekt om te stoppen met gokken, maar dat deed hij niet.”

Sms’je

Het was Tony die het uiteindelijk - per sms - uitmaakte. „Je bent hier niet meer welkom”, kreeg ze te horen. „Ik ben er kapot van, ik geloofde echt zijn bulls**t.”

In haar woede schopte Sofiia stennis in het huis van de ouders van Tony, waarna ze door de politie werd meegenomen om de gemoederen te laten bedaren. Volgens Tony kon ze niet met alcohol omgaan.

Sofiia voelde zich als een hond behandeld, schrijft The Sun. Tony is door de krant om een reactie gevraagd, maar hij wilde niet reageren op de beschuldigingen. „Tony is een leugenaar. Hij begon met me te flirten toen ik nog maar twee dagen bij hem en Lorna woonde. Maar we hadden geen seks totdat we verhuisden. Dat zou ik nooit doen.”

Ze vervolgt: „Het ging allemaal van hem uit, hij begon alles. Ik heb hem en Lorna niet uit elkaar gehaald, dat was allang voorbij voordat ik arriveerde.”

Sofiia is inmiddels elders neergestreken, in een noodopvang. Ze kwam in mei op het vliegveld in Manchester aan na een twee maanden lange reis om de bloedige oorlog in eigen land te ontvluchten. „Het zal nu een lange en zware reis voor me zijn, maar ik zal mijn leven opnieuw opbouwen en als ik dat doe, zal ik blij zijn dat hij er geen deel meer van uitmaakt.”