Laatste geëvacueerde bewoners Lelystad mogen naar huis

Zondagavond gaf de gemeente aan te verwachten dat alle bewoners rond middernacht weer naar huis zouden kunnen. Een groot deel van de wijk werd al eerder op de avond veilig verklaard door de brandweer. Wegens technische problemen met de doorspoeling van het riool werd de terugkeer van de laatste bewoners echter nog enkele uren uitgesteld. Rond 03.40 uur meldde de brandweer dat het incident onder controle was. Wel blijft de brandweer monitoren.

De woonwijk was sinds zaterdagavond het toneel van grootscheepse ontruimingen. Daartoe hadden de gemeente en de hulpdiensten uit voorzorg besloten, omdat in het riool een ’benzine-achtige stof’ bleek te zitten. Om wat voor stof het precies gaat is nog altijd onduidelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt monsters uit het riool en komt volgens de gemeente uiterlijk dinsdag met uitkomsten.

Hoofdpijn

Ook de Veiligheidsregio Flevoland „wacht met smart op de uitslag” van het RIVM. Meerdere mensen die al eerder terug naar huis mochten, hebben geklaagd over hoofdpijn. Bij sommige mensen hangt de lucht nog in de woning. De veiligheidsregio raadt hen aan het huis goed te ventileren. „Ook is het goed om putjes door te spoelen en de wc door te trekken, zodat alles uit het riool weggespoeld wordt”, zegt een woordvoerder. Als mensen dan nog steeds last houden van hoofdpijn, wordt geadviseerd een huisarts te raadplegen.