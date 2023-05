Premium Het beste van De Telegraaf

Hachelijke vlucht van echtpaar in camper: ’We zaten te bidden’ Hanny en Ben aan dood ontsnapt op Italiaanse camping: ’Wonder dat we nog leven’

Door Koen van Eijk

FORLÌ - Hanny Ramerman en haar vriend Ben Durenkamp hebben op vakantie in Italië doodsangsten uitgestaan toen het terrein waar hun camper stond plotseling heel snel onder water kwam te staan. Ze wisten er met camper en al uit te komen maar zitten nu vast in de stad Forlì, in de door overstromingen getroffen regio Emilia-Romagna.