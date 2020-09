Kernenergie uit taboesfeer: mythes over onveiligheid doorgeprikt

Kerncentrale van Borssele Ⓒ ANP/HH

Na jaren van politiek afhouden, lijkt kernenergie uit de taboesfeer. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheid voor nieuwe kerncentrales in Nederland. „Dit was onvermijdelijk. Want kernenergie is de enige stabiele bewezen energiebron die de CO2-uitstoot helpt terug te dringen”, zegt Marco Visscher.