Groep minderjarigen opgepakt na in elkaar slaan tiener (15)

Het geweld tegen de tiener zou afgelopen maandag zijn gebruikt. In een video is te zien hoe het slachtoffer door de groep jongens wordt aangesproken en vervolgens in het gelaat geslagen, meldt Omroep Zeeland. Daarna volgt de rest.

Door tussenkomst van een voorbijkomende vrouw komt er een eind aan het geweld. De jongens rennen weg. Donderdag werden vier jongens aangehouden, de politie pakte vrijdag de vijfde verdachte op. De jongens zijn tussen de 13 en 15 jaar oud en komen allemaal uit Vlissingen.

De politie roept mensen op om niet voor eigen rechter te gaan spelen en de beelden van het incident te verwijderen. Met het 15-jarige slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. Hij is medisch gecontroleerd. De verdachte jongeren worden verhoord. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

