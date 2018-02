Franco regeringscommissaris Sint-Eustatius

De twee bestuurders zijn door staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) voorgedragen om het bestuur op Sint-Eustatius over te nemen.

Knops noemt het een ,,exceptionele maatregel''. Volgens hem kan het niet anders meer omdat het huidige bestuur de taken compleet heeft verwaarloosd en er sprake is van intimidatie en wetteloosheid. Sint-Eustatius is een bijzondere gemeente van Nederland.