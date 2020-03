Corona bij arts gevangenis: grote zorgen bij gedetineerden Schiphol

Dat bevestigt advocaat Johan Mühren van Hendriksen & Mühren Strafrechtdvocaten in Purmerend, nadat meerdere gedetineerden hierover bij de De Telegraaf aan de bel trokken. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt de besmetting.

„Het gaat om een huisarts die verbonden is aan het Justitieel Complex Schiphol. Hij is besmet met het coronavirus. De arts is ongeveer een week geleden voor het laatst binnen geweest. Toen waren er nog geen ziekteverschijnselen. We houden de mensen die contact hebben gehad uit voorzorg nauwgezet in de gaten, conform de richtlijnen van het RIVM. Als er ziekteverschijnselen zijn volgt isolatie”, aldus Eveline Petit van de DJI. Er is inmiddels ook contact gelegd over de besmetting met de GGD.

’Grote zorgen’

Advocaten en gedetineerden maken zich grote zorgen over coronabesmetting in het JC Schiphol en andere Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) in het land. „Het leeft behoorlijk tussen de muren. Mijn cliënt in het detentiecentrum maakt zich grote zorgen. Ze vragen zich af over de nodige maatregelen worden nageleefd en vrezen nu verdere besmettingen”, aldus Mühren.

Zijn kantoor staat ook een besmette gedetineerde bij die in het gevangenenziekenhuis in Scheveningen verblijft. Maxwell L., een lid van de bende Black Jackets was al ernstig ziek. Hij heeft longkanker en is door de besmetting nog zieker geworden.

Onzekerheid en angst

De maatregelen die door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en personeel te beschermen, zorgen voor veel frustratie bij gedetineerden. FNV Justitie en Veiligheid en advocaten vrezen een toename van spanningen. Er is veel onzekerheid en angst onder de gedetineerden.

„Wij begrijpen die zorgen en doen ons uiterste best. Er wordt knetterhard gewerkt met de mogelijkheden die er zijn in deze bijzondere omstandigheden. De genomen maatregelen vragen van iedereen aanpassing en geduld, net als in de rest van Nederland, maar gezondheid en veiligheid staan voorop”, zegt Petit van de DJI.