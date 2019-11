Dode door natuurbranden Oost-Australië

De hulpdiensten hebben de handen vol aan de vele branden in New South Wales en het noordoostelijke Queensland. Er zijn ongeveer 1200 brandweerlieden en 70 vliegtuigen ingezet. „Helaas hebben veel mensen gebeld om hulp te vragen, maar konden we vanwege de omvang en snelheid van het vuur niet iedereen bereiken”, aldus de brandweer.

Inwoners van getroffen gebieden delen op sociale media beelden van brandende bomen en de enorme rookontwikkeling. Lokale radiozenders geven tips over hoe branden te overleven in voertuigen of woningen. Het overleden slachtoffer is volgens de autoriteiten aangetroffen in een auto.