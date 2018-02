Justitie VS lost grote zaak cyberfraude op

Internationale instanties arresteerden dertien verdachten uit de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Kosovo en Servië. De Amerikaanse justitie klaagt in totaal 36 mensen in de fraudezaak aan.

Het cybercrime-netwerk, dat werkte onder de slogan ’In Fraud We Trust’, exploiteerde een geavanceerd schema dat de aankoop en verkoop faciliteerde van nummers van de sociale zekerheid, geboortedata en wachtwoorden die van over de hele wereld waren gestolen, aldus het departement. De groep werd in 2010 opgericht door Svjatoslav Bondarenko, een 34-jarige Oekraïener, volgens de aanklacht.

Bitcoin

Naast het faciliteren van de verkoop van gestolen informatie, verstrekte het netwerk ook rekeningen waarmee fraudeopbrengsten konden worden witgewassen. Dat gebeurde met behulp van digitale valuta’s waaronder Bitcoin, Liberty Reserve, Perfect Money en WebMoney.

„De aanklachten en arrestaties van vandaag markeren een van de grootste cyberfraude-vervolgingen die ooit door het ministerie van Justitie zijn ondernomen”, zei assistent-procureur-generaal John Cronan. Justitie weigerde te zeggen of Bondarenko in hechtenis zit, alleen dat het onderzoek nog loopt.