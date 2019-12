Man verpletterd door 61 meter hoge mammoetboom

Ⓒ EPA

SAN FRANCISCO - Een 28-jarige man is op kerstavond omgekomen toen in Californië een 61 meter hoge mammoetboom omviel, meldden verschillende media vrijdag. Dat gebeurde in het natuurreservaat Muir Woods, vlakbij San Francisco. De zogeheten sequoia behoort tot de grootste en zwaarste bomensoorten ter wereld.