Wapenarsenaal in woning Spijkenisse

Binnenland

Reiziger aangehouden die doordraaide omdat hij drie uur moest wachten op koffer: ’Hij werd verbaal erg agressief’

Een boze reiziger is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op Schiphol wegens verbale agressie, omdat hij al bijna drie uur wachtte op zijn bagage. Het is een nieuw hoofdstuk in het kofferdrama, waar langzaam een eind aan lijkt te komen.