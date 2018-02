Slaapstoornis oorzaak twee treinongelukken VS

Beide bestuurders leden aan ernstige slaapapneu, het tijdelijk stoppen van de ademhaling tijdens de nachtrust. Ze waren daardoor oververmoeid geraakt en doezelden overdag tijdens hun werk af en toe weg.

In Hoboken, New Jersey reed in september 2016 een trein door onoplettendheid van de machinist zonder echt te remmen een kopstation binnen en knalde op de stootblokken. Een vrouw kwam om het leven, 110 passagiers raakten gewond. De materiële schade was groot. In januari 2017 liep in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn door dezelfde oorzaak een lokale trein uit de rails. Ook door deze ontsporing vielen meer dan honderd gewonden.

Een arts van de NTSB zei in The New York Times dat de diagnose slaapapneu gemakkelijk kan worden gesteld. Hij raadde de spoorwegmaatschappijen aan hun personeel in de verantwoordelijke functies te laten controleren. Dat gebeurt nu veel te weinig. Een voorstel routine-onderzoek verplicht te stellen, haalde het vorig jaar niet.