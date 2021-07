Politie stopt onderzoek naar moord op opa Baams: ’De drie verdachten zijn al overleden’

Camerabeelden laten zien dat Opa Baams op 22 december 1996 het verzorgingstehuis verlaat. Ⓒ POLITIE

Nijmegen - De politie staakt het onderzoek naar de moord op opa Baams. Het coldcaseteam van de politie heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de opa die met een damesriem om zijn nek in de Merwede werd gevonden. In dat onderzoek zijn drie verdachten naar voren gekomen, zij zijn alle drie overleden. De familie snapt het besluit. „Er is toch ook een zekere vorm van opluchting.”