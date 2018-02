Huis ’ondankbare’ deelneemster verkocht

Karin vertelde gisteren dat ze helemaal niet ondankbaar was geweest met alle hulp die ze had gekregen om haar huis zo goed mogelijk te vekopen.

Rotterdam - Karin, de Rotterdamse die op sociale media het predicaat ’meest ondankbare kandidaat ooit’ kreeg nadat zij alles wat er in haar huis was opgeknapt tijdens het programma Uitstel van executie finaal had afgekraakt, reageert de dag na de uitzending geschrokken.