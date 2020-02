Vrouw met 24 chihuahua’s in Utrechtse woning krijgt dwangsom van tafel

Dat heeft de Raad van State bepaald. Volgens omwonenden was sprake van geluids- en geuroverlast, waarop de gemeente Utrecht besloot een dwangsom op te leggen. Volgens de gemeente is het houden van de beesten in het woonhuis in strijd met de woonbestemming van het pand in de wijk Lunetten.

Volgens de Raad van State staat niet vast dat de eigenaar van de chihuahua’s een regel overtreedt. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft Utrecht onvoldoende duidelijk gemaakt wat de ’ruimtelijke uitstraling’ van het houden van zoveel dieren was.

„Er is in 2017 weliswaar een inspecteur op bezoek geweest, maar die heeft alleen verslag uitgebracht over de situatie in huis – niet over de situatie in de omgeving. Er zijn dus geen objectieve gegevens over de ruimtelijke uitstraling van het houden van de chihuahua’s voorhanden. Daardoor heeft het gemeentebestuur het opleggen van deze dwangsom niet voldoende onderbouwd”, aldus de rechter.

Als de gemeente een nieuwe dwangsom wil opleggen, moet eerst meer onderzoek gedaan worden. Eerder oordeelde de rechtbank Midden-Nederland nog wel dat de dwangsom door de beugel kon.