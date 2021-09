Mishandeling met fillers in billen: ’Naalden bleven 24 uur zitten, secondelijm op puncties’

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

K. wordt ervan verdacht fillers te hebben gebruikt die schadelijk waren. Volgens het Openbaar Ministerie wist ze dat, maar injecteerde ze deze toch. Daarbovenop was ze niet bevoegd en injecteerde ze op een onhygiënische manier. Dit alles gebeurde in een kliniek in Zoetermeer tussen 2005 en 2013.

Volgens een slachtoffer waren de naalden die K. gebruikte 10 centimeter lang en gingen die helemaal in haar bil. „Wie mooi wil zijn moet pijn lijden”, zou Karla K. tegen haar hebben gezegd. Volgens de vrouw bleven de naalden na de behandeling in haar billen zitten. Haar dochter haalde ze er na 24 uur uit. Eenmaal thuis na een pijnlijke rit kreeg ze koorts en in de jaren erna ontstonden steeds zweertjes.

Bij andere klanten smeerde K. bij een bouwmarkt gekochte secondelijm op de wondjes die de puncties achterlieten. Uit slachtofferverklaringen bleek dat een van de slachtoffers nog steeds heel veel pijn in haar billen heeft en niet kan zitten op een harde ondergrond. Een ander slachtoffer zei: „Je hebt mijn leven kapotgemaakt voor geld. Ik wou een beetje billen hebben, maar geen gif in mijn lichaam.”

De zaak kwam in 2015 aan het rollen na een tv-programma van Alberto Stegeman. Daarin werden de praktijken van de vrouw aan de kaak gesteld. Slachtoffers zouden te maken hebben gehad met bobbels, opgezette klieren en een stekende pijn. Tijdens een eerdere zitting gaf een van de slachtoffers aan dat ze nu nog altijd klachten heeft.

K. was zich voor de rechter van geen kwaad bewust. „Ik heb gedaan wat ik geleerd heb. Ik ben onschuldig”, vertelde ze. „Ik hoorde nooit klachten. Na de tv-uitzending kwamen de klachten binnenrollen. Het spijt me enorm. Ik wil dat ze me vergeven. ik heb het niet expres gedaan.” Ze zegt dat de vrouwen hun billen na de behandeling moesten masseren om verhardingen te voorkomen.

In april werd de zaak tegen K. uitgesteld omdat haar advocaat in quarantaine moest en de kantoorgenoot van de advocaat in het buitenland zat. K. voelde zich niet sterk genoeg om alleen in de rechtbank te verschijnen.