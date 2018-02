Publicatie hygiëne vakantiehuizen toegestaan

Ⓒ Roompot

DEN HAAG - De Consumentenbond mag een onderzoek naar hygiëne van vakantiehuisjes publiceren. Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieparken en campings in Nederland, had een kort geding aangespannen om publicatie tegen te houden, maar is door de rechter in het ongelijk gesteld.