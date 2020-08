Joe Biden zoekt een vrouw

In de peilingen staat Joe Biden mijlen voor op Donald Trump, een voorsprong die hij deze week hoopt te vergroten door het aantrekken van een vrouwelijke ’running mate’ hem vooral moet aanvullen. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Democratische presidentskandidaat Joe Biden maakt volgende week bekend wie zijn running mate wordt. Eén ding is zeker: het wordt een vrouw. Een ander ding is waarschijnlijk dan wel mogelijk: de kandidaat voor het vicepresidentschap is zwart.