Lichaam aangetroffen op strand bij Zoutelande

Even voor 19.00 uur werd het lichaam gevonden. De politie brengt het lichaam niet in verband met „bekende vermissingen”.

Vermissingen

Een inwoner van Arnemuiden wordt sinds eind januari vermist. Een Brabantse visser is sinds begin december vermist. Hij sloeg toen met zijn boot in dichte mist om in de buurt van de Oosterscheldekering.

De lichamen van de twee metgezellen van de Brabantse visser werden wel teruggevonden.