’Vier dagen les op Amsterdamse scholen’

Den Haag - In strijd tegen het lerarentekort moeten basisscholen in Amsterdam de mogelijkheid krijgen om een vierdaagse schoolweek in te voeren. Dat staat in het Noodplan lerarentekort, dat maandagmiddag door Amsterdamse schoolbesturen aan minister Slob van Onderwijs wordt gepresenteerd.