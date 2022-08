Nederlands meisje (9) verdronken op Franse camping

Buitenlandse Zaken is bekend met dit zeer trieste ongeval, laat een woordvoerder weten. Hoewel eerder door Franse media werd gemeld dat het een 8-jarig meisje betrof, laat Buitenlandse Zaken weten dat het kind 9 was en afkomstig was uit Breda. ,,De Nederlandse ambassade in Parijs staat in contact met de familie, aan wie consulaire bijstand wordt verleend.”

Het meisje kwam volgens de Franse zender TF1 met haar blonde haren vast te zitten aan het filtersysteem op de boden van het zwembad. Een andere zwemmer zag haar vastzitten en waarschuwde de badmeester. Er is geprobeerd de jonge Nederlandse toeriste te reanimeren en ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten.

Het zwembad is tot nader order gesloten. De lokale autoriteiten doen onderzoek naar de fatale gebeurtenis.

