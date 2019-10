Tussen de bloemenzee weer naar de bioscoop

Bioscoop Pathé is weer open na de dubbele moord afgelopen weekeinde. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - De afgelopen weekend door onbegrijpelijk geweld getroffen bioscoop Pathé in de binnenstad van Groningen is woensdagmiddag weer open gegaan. Met films als Shaun the Sheep en Downton Abbey staan films met horror of veel geweld in deze week van ’Halloween’ niet op de agenda.