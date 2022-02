AfD wil miljoenen voor partijstichting

Premium Buitenland

Afscheid van Merkel met punk-taptoe

Onder muzikale begeleiding van fakkels dragende militairen zal Angela Merkel (67) donderdag afscheid nemen als bondskanselier. De afzwaaiende Merkel zal aan de Stauffenbergstraße in Berlijn in het zonnetje worden gezet. „Dit is de hoogste eer voor een burgerlijk persoon”, laat de Bundeswehr weten.