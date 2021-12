Premium Het beste van De Telegraaf

Op vakantie wacht een akelige verrassing: huurauto is peperduur of niet voorradig

Door Koen Nederhof

Door een uitgedunde vloot en een stijgende vraag is op Bonaire en Curaçao voor de kerstvakantie haast geen auto meer beschikbaar. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een huurauto op vakantie is een schaars goed geworden. Door een ’perfect storm’ zijn auto’s schreeuwend duur of gewoon niet voorradig. „In de kerstvakantie op Curaçao en Bonaire is niks meer te krijgen.”