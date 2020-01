Verdachte van moord in Rotterdam in Istanbul opgepakt

De man, de 39-jarige Cengiz Akin, staat op de Nationale Opsporingslijst voor het doodschieten van de 31-jarige Hamdi Bilir in september 2014. Ⓒ Politie.nl

ROTTERDAM - Een voortvluchtige verdachte van een moord in Rotterdam is opgepakt in Istanbul. De man, de 39-jarige Cengiz Akin, staat op de Nationale Opsporingslijst voor het doodschieten van de 31-jarige Hamdi Bilir in september 2014. Volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam is de man in Istanbul opgepakt in verband met een Turkse zaak.