Politie beboet Tesla van Elon Musk voor te hoge snelheid in de ruimte

SpaceX, het ruimtebedrijf van Tesla-topman Elon Musk, lanceerde dinsdag met succes de raket Falcon Heavy, de krachtigste raket die momenteel in gebruik is. Voor de proefvlucht (en bij wijze van promostunt) had de raket de Tesla Roadster van Musk bij zich. De wagen werd de ruimte in gestuurd en moet in een baan om de zon komen.

’Boete is opgestuurd’

Toen de wagen boven Australië zweefde, stuurde Musk daar een tweet over. Dat lieten de lokale autoriteiten niet zomaar passeren. De politie van West-Australië photoshopte een snelheidsmeter in het bericht met daarop de snelheid van de Tesla op dat moment - 999 kilometer per uur. “De boete is opgestuurd”, grapte de politiedienst eveneens op Twitter.

Het is niet voor het eerst dat Australië een dergelijke stunt uithaalt. In 1979 ‘beboette’ de autoriteiten van de stad Esperance de NASA voor sluikstorting. Brokstukken van het Amerikaanse ruimtelab Skylab kwamen terecht in het gebied rond de stad. Niemand raakte daarbij gewond. De boete van 400 dollar werd daadwerkelijk betaald, maar wel pas in 1999, nadat een Californische dj geld inzamelde.