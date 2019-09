Kwart noemt Rutte ideale premierskandidaat

Minister-President Mark Rutte maakt een selfie met een aantal kinderen na afloop van Kleine Prinsjesdag in de Ridderzaal. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is voor veel kiezers nog steeds de ideale premierskandidaat. Uit een peiling in opdracht van de Volkskrant blijkt dat Rutte voor een kwart van de kiezers de eerste of tweede keus is. Zijn partijgenoot, VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, volgt op afstand met 15 procent en PvdA-kopstuk Frans Timmermans komt met 14 procent op de derde plaats.