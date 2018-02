Trudeau neemt peoplekind-opmerking terug: ’Stomme grap’

Trudeau, een fervent voorstander van genderneutraliteit en feminist, schoot volgens veel mensen nogal door met zijn opmerking. Tijdens een bijeenkomst afgelopen vrijdag in Edmonton stelde een studente hem een vraag waarin het woord ’mankind’ werd gebruikt. Volgens Trudeau kon ze het echter beter hebben over ’peoplekind’. Veel mensen dachten eerst dat het een grap was.

Toen Trudeau toch echt achter zijn uitspraak bleek te staan, besloot de zaal om te gaan applaudiseren. In en buiten Canada werd de premier echter bespot en beschuldig van doorgeslagen politieke correctheid.

’Ik moet geen grappen maken’

Nu biedt de premier zijn welgemeende excuses aan voor de grap. „Het is een kleine herinnering voor mij dat ik geen grappen moet maken, ook niet als ik denk dat ze grappig zijn. Jullie weten dat ik niet altijd goede grappen maken. Een aantal dagen geleden maakte ik een grap die een beetje viraal is gegaan.”

Trudeau vervolgt: „De grap deed het goed bij het aanwezige publiek en in de juiste context. Zonder die context is de grap echter niet zo goed.”