Drankmisbruik en seksrellen in lokale politiek

Het kolkt en schuimt in de lokale politiek. Terwijl de gemeenteraadsverkiezingen met rasse schreden naderen, struikelen onze bestuurders van het ene incident in het andere. Burgemeesters en wethouders stappen op of worden daartoe gedwongen na schandalen, en kandidaat-raadsleden verdwijnen van de kieslijst of worden zelfs naar Russisch voorbeeld van verkiezingsposters weg-gefotoshopt.