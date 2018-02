Truckers groeiend gevaar

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rijkswaterstaat (RWS) bevestigen een toename van ongevallen met vrachtwagens in het verkeer. Volgens een RWS-woordvoerder gaat het om een stijging van ongeveer twintig procent.

De totale schadepost nam in 2017 toe met 30 tot 50 miljoen tot circa 800 miljoen euro. Volgens Bos ligt de oorzaak bij het gebrek aan vakmensen. „We hebben zo’n zevenduizend vacatures. Dat betekent dat overal vandaan mensen met een zogeheten ’groot rijbewijs’ achter het stuur worden gezet. Maar dat houdt niet automatisch in dat je een goede chauffeur bent die op alle type vrachtwagencombinaties kan rijden. Dat zien we terug in een stijging van de schadecijfers.”