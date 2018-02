Piggyback dé hit met carnaval

Ⓒ Rias Immink

Breda - Ga d’r maar op zitten! Het is een gevleugelde uitdrukking in Breda, die met het naderende carnaval een wel heel letterlijke betekenis krijgt. De grootste hit onder de kostuums is namelijk het zogeheten piggyback-kostuum, waarin het lijkt of de drager ervan bij een ander op de schouders zit. Het liefst bij Trump.