Campagne aflosboete op de rails

De ouderenpartij was enigszins overvallen door het grote succes waarmee de eerste drempel voor een raadgevend referendum gehaald werd: waar er 10.000 benodigde steunverklaringen nodig waren, werden er een kleine 25.000 door de Kiesraad goedgekeurd. Nu moeten er echter uiterlijk 8 maart nog eens 300.000 handtekeningen worden opgehaald, om ook de laatste horde voor het houden van een volksraadgeving te nmen.

Haastig heeft 50Plus daarom een online instrument opgetuigd waarmee mensen ook digitaal een formulier kunnen ondertekenen om hun steun te verlenen aan een referendum over het kabinetsbesluit de wet-Hillen te schrappen, het fiscale voordeel voor wie zijn hypotheek al nagenoeg heeft afgelost.

’Heel gedoe’

„Dat was een heel gedoe”, aldus partijleider Krol, die blij is dat „de boel nu loopt”. Inmiddels zijn er zo’n een kleine 9000 verklaringen via stopaflosboete.nl binnengekomen, waarvan bovendien ongeveer 80 procent twee handtekeningen kent en dus dubbel telt.

Krol hoopt dat dit aantal vanaf eind deze week een vlucht neemt als onder andere de nieuwsbrief van de partij en die van de ouderenbond de deur uitgaan, met daarin een oproep tot ondertekenen.