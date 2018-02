We staan weer in de rij om af te rijden

Ⓒ ANP

Rijswijk - Er is steeds meer animo om af te mogen rijden. Voor het eerst is het totaal aantal examens dat wordt afgelegd boven de anderhalf miljoen uitgekomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2017 die het exameninstituut CBR vandaag naar buiten brengt, maar die al in het bezit zijn van De Telegraaf.