Vaker met 130 over de snelweg

Het gaat om de trajecten A28 tussen Fluitenberg en Ruinen, rijksweg A50 tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg en de A58 tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Ook in Limburg hebben automobilisten geluk: op de A76 en A77 kunnen ze straks het gas harder intrappen richting Duitse autobahn.

Het ministerie van Infrastructuur verwacht dat de 130-verkeersborden eind mei kunnen worden onthuld. Vanwege bezwaarprocedures bestaat de kans dat het iets later gaat worden. Er is ook slecht nieuws: op de A79 in Limburg blijft de limiet 100 kilometer per uur.