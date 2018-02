Klok tikt voor de zomertijd

„Ik vind het absurd dat twee keer per jaar de klok verzet moet worden”, zegt Anouk Verhaaff die de actiegroep Stop de Zomertijd begon. „Als ik een jetlag wil, ga ik wel naar het verre buitenland”, vindt de 46-jarige lerares Nederlands uit Rotterdam.

Eind volgende maand gaat de klok weer een uur vooruit. De gevolgen, slapeloosheid of juist heel vroeg wakker, duren volgens Verhaaff tot de wintertijd weer ingaat. Dat is eigenlijk onze standaardtijd.

Belangrijke hobbel

Na een jarenlange strijd kan het Europees Parlement donderdag een belangrijke hobbel nemen. Daarna is het aan de Europese Commissie om met een voorstel te komen voor ofwel het aanhouden van de zomer- of de wintertijd. Uiteindelijk moeten ook de lidstaten er allemaal mee instemmen.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is hoopvol gestemd dat er vandaag een meerderheid is. Ze zit in een werkgroep van tachtig Europarlementariërs – verdeeld over alle politieke families – die het verzetten van de klok wil afschaffen. „Zo’n 20 procent van de bevolking heeft er last van. Dat het bioritme verstoord wordt is overduidelijk”, stelt ze.

Duitsers voerden zomertijd in

Het waren de Duitsers die in de Eerste Wereldoorlog de zomertijd invoerden om kolen te besparen. Nederland volgde het voorbeeld. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebruik weer afgeschaft. Maar in 1977, naar aanleiding van de oliecrisis, werd het verzetten van de klok ingevoerd. Nu geldt er een Europese verordening waardoor landen verplicht zijn tweemaal per jaar de klok een uur voor- en weer achteruit te zetten.

Het Europees Parlement maakt geen keuze tussen zomer- of wintertijd. Experts van de Commissie moeten de beste optie maar kiezen, vindt Schreijer-Pierik. Tussen de EU-lidstaten kan het nog een flink gevecht worden, verwacht ze, want noordelijke landen voelen vanwege de vroeger invallende avond in de winters meer voor de zomertijd.