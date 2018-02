Verklaring Kroon over geweld Afghanistan

Carry Knoops, advocaat van Kroon, heeft dat laten weten. AD-hoofredacteur Hans Nijenhuis meldde via Twitter dat Kroon in de krant zijn kant van het verhaal gaat vertellen. De kop van het artikel is ’Marco Kroon doodde de vijand die hem martelde’, en daaronder staat een uitspraak van Kroon: ’Het was hij of ik’.

De onderscheiden militair Kroon maakte enkele weken geleden via zijn advocaat bekend dat hij een incident in Afghanistan had gemeld aan Defensie. Dat heeft daarna het OM ingeschakeld. De vrees bestaat dat een behoorlijk aantal betrokkenen onderwerp wordt van strafrechtelijk onderzoek.