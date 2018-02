Bonje na rapport over ’vieze’ vakantiehuisjes

Dat zegt de Consumentenbond in een rapport over een onderzoek met ’pseudo-gasten’, dat eind deze maand naar buiten komt. Roompot, één van drie grootste vakantieparken in ons land, spande een kort geding aan om de schadelijke publicatie tegen te houden. De rechter wijst alle eisen van Roompot af.

„Censuur mag niet. De Bond heeft Roompot gevraagd om een reactie voor publicatie in het kader van wederhoor. Recht op vrije meningsuiting gaat boven aantasting van de goede naam. Dit is geen onzorgvuldig handelen van de onderzoekers die een correcte checklist hanteerden. Niet onrechtmatig”, aldus het vonnis.

Inzage

Roompot reageerde gisteravond teleurgesteld op de uitspraak. „Er is wel degelijk sprake van een onderzoek dat rammelt. De Consumentenbond weigerde om inzage te geven in de methode om de hygiëne in bungalows te toetsten. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar de kritiek moet dan wel onderbouwd zijn. Daar schort het hier aan.”

Volgens de Consumentenbond zijn de geheime onderzoekers te werk gegaan met UV-lampen, steriele handschoenen en microbiologische testen om de viezigheid in vakantiehuizen aan te tonen. „Wij nemen geen woord terug van onze bevindingen”, zegt de woordvoerster.

Mensenwerk

Roompot stelt vast dat „service en schoonmaak mensenwerk is, waarbij wel eens wat kan mis gaan. We zullen de kwaliteit voortaan scherper in de gaten houden. We gaan onze externe schoonmakers beter controleren”, belooft de zegsman.