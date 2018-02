Uitkijken voor slavenwassers

Verslaggever Jan-Willem Navis is donderdag bij de rechtszaak en twittert hierover. Start: 09.00 uur. Zijn tweets kan je ook onderaan dit verhaal volgen.

Donderdag staan daarvoor vier Syriërs terecht in Amsterdam. Die lieten volgens justitie tenminste zeven landgenoten onder erbarmelijke omstandigheden werken. Overnachten kon, in stellingkasten zonder matras. Daarvoor moesten ze wel een uur gratis werken. Wassen kon alleen met water uit de waterkoker; bij een politie-inval eind 2016 schoten de muizen alle kant op. De werkgevers zitten sindsdien in voorarrest.

’Uitbuiting’

Justitie verdenkt de mannen, 41 tot 58 jaar oud en allen met dezelfde achternaam, onder meer van het uitbuiten van kersverse statushouders omdat deze nog schulden hadden, bijvoorbeeld voor de reis. In plaats van een tientje per uur, zoals beloofd, werd maar 4,50 betaald. Als je geluk had.

Klanten roken onraad. Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee sloot een contract voor het wassen van dagelijks twee vrachtwagens vol beddengoed, handdoeken en tafellinnen. „Er kwam al snel te weinig wasgoed terug”, herinnert directeur Rith Groot zich. „Vreemd, want het zag er keurig uit toen we vooraf gingen kijken.” Hij besloot onaangekondigd langs te gaan om te kijken waar de was bleef. „Toen trof ik een chaos aan. Grote stapels vuile was, alles door elkaar.”

Melding

Een paar dagen later arresteerde de politie de werkgevers. Rechercheurs hadden de bedrijven van de mannen al langer in het vizier, want al eerder was er een melding binnengekomen over het pas in juni 2016 opgerichte bedrijf.

Hotelbaas Groot is blij dat de wasserij gesloten is. Maar zijn hotel kwam wel in de problemen. „Kerst stond voor de deur en heel veel linnengoed was in beslag genomen.” Onder politiebegeleiding moest personeel van Zuiderduin in de wasserij de eigen handdoeken en dekbedhoezen opsnorren, in stapels met al even vuile was van andere hotels. Groot trok er een les uit. „Bij leveranciers gaan we sindsdien af en toe zonder belletje vooraf op visite. Zodat je kan zien hoe het daar echt gaat.”