Wat bezielt sint-bedreiger Michael van Z.?

Michael van Z. heeft zulke extreme denkbeelden, dat hij zelfs in extreemlinkse kringen niet meer welkom is. Ⓒ Hollandistan

Amsterdam - Het hele land stond gisteren op zijn kop door het nieuws over een bizarre oproep om Sinterklaasacteur Stefan de Walle te vermoorden tijdens de intocht van vorig jaar in Dokkum. De Tweede Kamer wil zelfs snel in debat met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Achter de idiote aansporing ging Michael van Z. schuil. Wie is deze man en wat bezielt hem?