’Vak K’ halfleeg tijdens Algemene Politieke Beschouwingen

Het kabinet heeft ervoor gekozen om naast Rutte de vicepremiers De Jonge, Ollongren en Schouten en de ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) op gepaste afstand van elkaar in het kabinetsvak van de Tweede Kamer neer te zetten. Zij zullen het debat – dat volgende week woensdag en donderdag plaatsvindt, direct aansluitend op Prinsjesdag – ter plekke bijwonen. De overige bewindspersonen volgen het debat op afstand, en staan paraat om te helpen bij de beantwoording van vragen op hun gebied.

De setting waarin het kabinet jaarlijks zijn begroting en politiek beleid voor het volgende jaar verdedigt, zal er daardoor een stuk anders uit komen te zien dan gebruikelijk. Normaal gesproken verdedigt de minister-president de maatregelen van zijn kabinet, terwijl achter hem alle ministers en staatssecretarissen zitten. Maar zo’n overvol kabinetsvak zit er door de coronamaatregelen niet in.

Feyenoord tijdens debat

Of de afwezige bewindspersonen dat zullen betreuren, valt te betwijfelen. Voor hen zijn de urenlange debatten vaak ook een beproeving in geduld. De kabinetsleden gebruiken de tijd dan ook vaak om stukken te lezen, of zoeken iets andere afleiding. Zo werden vorig jaar ministers Grapperhaus (Justitie) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gesnapt terwijl ze een Europese wedstrijd van Feyenoord zaten te kijken op hun tablet tijdens het marathondebat.

Ook voor de Tweede Kamer geldt dat niet alle 150 leden in de zetels plaats kunnen nemen. Er mogen, net als tijdens het hoofdelijk stemmen, maximaal 50 Kamerleden tegelijk in de zaal zitten. Hoeveel Kamerleden een fractie in de zaal mag zetten, hangt af van de grootte van de partij. De grootste partij VVD (32 zetels) krijgt dus meer plekken dan een kleinere partij als de PvdA (9 zetels).

Prinsjesdag

De coronamaatregelen hebben ook invloed op Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo zal de koning de Troonrede niet zoals gebruikelijk voorlezen in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk. En daarbij mogen maximaal 300 aanwezigen zijn. Het kabinet heeft er daarom al voor gekozen om de staatssecretarissen thuis te houden. De Eerste en Tweede Kamerfracties mogen in hun geheel aanwezig zijn, maar bij sommige fracties, waaronder de VVD, is nog twijfel of zij wel allemaal gaan naar de officiële opening van het parlementaire jaar.